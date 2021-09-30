Kütahya'da tarihi eser ve uyuşturucu ele geçirildi

SİMAV, KÜTAHYA (AA) - Kütahya'nın Simav ilçesinde, tarihi eser ve uyuşturucu bulunduran iki zanlı gözaltına alındı.

İl ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gölcük Yaylası civarında şüpheli kişiler olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Şüphelilerin bulunduğu aracı durduran ekipler, yaptıkları aramada, 40 gram esrar ile 10 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi. Zanlıların evlerinde yapılan aramalarda ise Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen 141 sikke ile heykel başı bulundu.

Gözaltına alınan Ş.K. ve E.İ'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.