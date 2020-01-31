Kütahya'da tarihi eser operasyonu

31.01.2020 11:30 | Son Güncelleme: 31.01.2020 11:30

KÜTAHYA'da, otomobilde yapılan aramada tarihi eser niteliğinde insan figürlü heykel ve büst ele geçirilirken, sürücü gözaltına alındı.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Hisarcık ilçesinde tarihi eser niteliği taşıyan objelerin satılacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekiplerin, şüpheli E.Y.'nin kullandığı araçta yaptığı aramada, bereket tanrısını simgeleyen insan figürü heykeli ve büst şeklinde insan figürlü heykel ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen E.P., işlemleri için emniyete götürülürken, heykel ve büst ise incelenmek üzere Kütahya Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA