Kütahya'da tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 87 obje ele geçirildi

Kütahya'da düzenlenen operasyonda tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 87 obje ele geçirildi.

Kütahya'da düzenlenen operasyonda tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 87 obje ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilerin bulunduğu otomobili durdurdu.

Aramada poşette tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 79 sikke, 3 yüzük, 2 yüzük parçası, henüz tanımlanamayan 2 obje ile bir ok ucu ele geçirildi.

Otomobildeki M.S. ve U.Ü. gözaltına alındı.

Objeler, incelenmek üzere Kütahya Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muharrem Cin