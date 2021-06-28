Kütahya'da tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 87 obje ele geçirildi
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Kütahya'da tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 87 obje ele geçirildi

Kütahya'da tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 87 obje ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Muharrem Cin - Haberler | Güncel

Kütahya'da düzenlenen operasyonda tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 87 obje ele geçirildi.

Kütahya'da düzenlenen operasyonda tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 87 obje ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilerin bulunduğu otomobili durdurdu.

Aramada poşette tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 79 sikke, 3 yüzük, 2 yüzük parçası, henüz tanımlanamayan 2 obje ile bir ok ucu ele geçirildi.

Otomobildeki M.S. ve U.Ü. gözaltına alındı.

Objeler, incelenmek üzere Kütahya Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Kütahya'da tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 87 obje ele geçirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muharrem Cin

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