Kütahya'da tarihi eser kaçakçılığı yaptığı iddia edilen kişi gözaltına alındı - Haberler
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Kütahya'da tarihi eser kaçakçılığı yaptığı iddia edilen kişi gözaltına alındı

AA / Muharrem Cin - Haberler | Güncel
Kütahya'da tarihi eser kaçakçılığı yaptığı iddia edilen kişi gözaltına alındı

Kütahya'da, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 90 parça tarihi eser ele geçirildi.

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'da, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 90 parça tarihi eser ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti.

Kütahya-Afyonkarahisar kara yolundaki polis noktasında İ.T'nin bulunduğu aracı durduran ekipler, yaptıkları aramada Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen 82 adet sikke, 3 yüzük, 2 kolye ucu, bir haç, bir anahtar ve kalp obje ele geçirdi.

Şüphelinin Aslanapa ilçesindeki evinde yapılan aramada ise bir adet dedektör bulundu.

Şüpheli gözaltına alınırken, kaçak define kazılarında bulunduğu değerlendirilen eserler, incelenmek üzere Kütahya Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

ROMA DÖNEMİNE AİT LAHİT PARÇASINI SATMAK İSTERKEN YAKALANDI

ROMA DÖNEMİNE AİT LAHİT PARÇASINI SATMAK İSTERKEN YAKALANDI

AA / Muharrem Cin - Son Dakika Haberleri

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