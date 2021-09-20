Kütahya'da tarihi eser kaçakçılığı yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı - Haberler
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Kütahya'da tarihi eser kaçakçılığı yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı

AA / Muharrem Cin - Haberler | Güncel
Kütahya'da tarihi eser kaçakçılığı yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı

Kütahya'da Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen 36 parça tarihi eseri satmaya çalıştığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Kütahya'da Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen 36 parça tarihi eseri satmaya çalıştığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Alayunt Mahallesi yakınlarındaki organize sanayi bölgesinde iş yeri bulunan Y.E'nin kaçak define kazılarında bulunan antik dönemlere ait tarihi eserleri satmaya çalıştığı bilgisi üzerine Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) harekete geçti.

Şüphelinin iş yerine operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada, Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen 18 sikke, 1 kolye, 4 yüzük ve 13 tanımlanamayan obje ele geçirdi.

Şüpheliyi gözaltına alan ekipler, ele geçirilen malzemeleri incelenmek üzere Kütahya Müze Müdürlüğüne teslim etti.

AA / Muharrem Cin - Son Dakika Haberleri
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