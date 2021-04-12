Kütahya'da tamir ettiği otomobilin altında kalan kişi öldü
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Kütahya'da tamir ettiği otomobilin altında kalan kişi öldü

Anadolu Ajansı / Muharrem Cin - Haberler | Güncel
Kütahya'da tamir ettiği otomobilin altında kalan kişi öldü

Kütahya'nın Emet ilçesinde tamir ettiği otomobilin altında kalan kişi yaşamını yitirdi.

Kütahya'nın Emet ilçesinde tamir ettiği otomobilin altında kalan kişi yaşamını yitirdi.

İlçeye bağlı Dereli köyünde ikamet eden Hüseyin Özkaya (59), tamir etmek için kriko ile kaldırdığı otomobilin altında kaldı.

Ağır yaralanan Özkaya, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Doç. Dr. Mustafa Kalemli Tavşanlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Özkaya, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekiplerinin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muharrem Cin

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