Kütahya'da tahta arabalı yarış heyecanı

15.10.2019 18:32

Kütahya'nın Domaniç ilçesine bağlı Muratlı köyünde, bu yıl üçüncüsü düzenlenen Üzüm Festivali'nde tahta arabalarla yapılan 'bulamuralli' renkli görüntülere sahne oldu.

Muratlı köyünde, 5 yıl aradan sonra tekrarlanan Üzüm Festivali Kayabaşı mevkiinde yapıldı. Türk bayrakları açılan festivalde Suriye'de süren Barış Pınarı Harekatı'na destek verilen festivalde konuşmaların ve folklor gösterilerinin ardından tahta arabalar yarışına geçildi. Yarışa katılan sürücüler ellerinde 'yayalara yol ver, sollama yasağı, dikkat radar, hız yapmak yasaktır, emniyet kemeri kullanalım' yazılı dövizler açtı. Yarışlar öncesi tahta arabalar kontrol edilirken, tekerleri yağlandı. Sürücüler başlama çizgisinden çıkarak birinci olabilmek için büyük çaba gösterdi. Renkli görüntülerin yaşandığı yarışlar ilgiyle izledi. Festival, Hüseyin Arslan, Ramazan Karaman ve Emel Örgün Konserleri ile sona erdi.

Kaynak: DHA