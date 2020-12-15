Sürücülere yaya önceliği bilgilendirmesi
Kütahya'da sürücüler, yaya öncelikli yol konusunda bilgilendirildi.
Kütahya'da sürücüler, yaya öncelikli yol konusunda bilgilendirildi.
İçişleri Bakanlığının, trafikte yaya önceliği düzenlemesinin ardından Kütahya Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, trafikte yaya önceliğine dikkati çekebilmek amacıyla sürücülere broşür dağıtarak bilgilendirmede bulundu.
Kentin işlek bölgelerinden Atatürk Bulvarı'nda, "Ceza değil bilgilendirme" sloganıyla uygulama yapan ekipler, sürücülere yaya öncelikli yol konusunda uyulması gereken kuralları anlattı.
Yaya öncelikli yollarda kural ihlali yapan sürücülere 598 lira ceza kesileceği öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Doğan