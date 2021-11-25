Kütahya'da şüpheli şahsın üzerinde uyuşturucu bulundu
Kütahya'da polislerin durumundan şüphelenerek durdurduğu bir şahsın üzerinden uyuşturucu madde çıktı.
KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'da polislerin durumundan şüphelenerek durdurduğu bir şahsın üzerinden uyuşturucu madde çıktı.
Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu, Y.E. isimli şüpheli şahsın üzerinde 1.30 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.
Gözaltına alınan şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - KÜTAHYA
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