Kütahya'da şüpheli şahsın üzerinde tabanca ele geçirildi.
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Kütahya'da şüpheli şahsın üzerinde tabanca ele geçirildi.

Kütahya'da polisin şüphe üzerine takibe aldığı araç şoförü S. E. üzerinden tabanca ve 8 adet fişek ele geçirildi.

01.01.2020 13:30 | Son Güncelleme: 01.01.2020 13:35
Kütahya'da şüpheli şahsın üzerinde tabanca ele geçirildi.

'da polisin şüphe üzerine takibe aldığı araç şoförü S. E. üzerinden tabanca ve 8 adet fişek ele geçirildi.


Verilen bilgiye göre, emniyet güçleri tarafından Mahallesi Modern Evler civarında durumundan şüphelenilerek takibe alınan araç Galericiler Sitesi'nde durduruldu. Yapılan aramada araç şoförü S. E.'nin üzerinden 7.65 mm tabanca ve 8 adet fişek ele geçirildi. Tabanca ve fişeklere el konulurken, S.E ifadesi alınmak Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA
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