Kütahya'da şüpheli paketten kireç çıktı

26.08.2019 00:22

KÜTAHYA'da çocuk parkında şüpheli görülen bir paket, bomba imha ekibi tarafından fünye ile patlatıldı. Paketten kireç tozu çıktı.

Gaybiefendi Mahallesi Göktürk Caddesi üzerindeki çocuk parkında bir paket görenler polise haber verdi. Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, yolu trafiğe kapatıp parkın çevresini güvenlik şeridine aldı. Bomba imha ekibi tarafından fünye ile kontrollü olarak patlatılan paketten kireç tozu çıktı.

Kaynak: DHA