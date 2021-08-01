Kütahya'da su motoru ve malzeme hırsızlığına 2 gözaltı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kütahya'da su motoru ve malzeme hırsızlığına 2 gözaltı

Kütahya'da su motoru ve malzeme hırsızlığına 2 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kütahya'da köylerden su motoru ve çeşitli malzeme çaldıkları belirlenen 2 kişi, jandarma tarafından gözaltına alındı.

Kütahya'da köylerden su motoru ve çeşitli malzeme çaldıkları belirlenen 2 kişi, jandarma tarafından gözaltına alındı.

Kütahya'nın merkez ilçe Zığra Mahallesi'nde bir kamyonetin üzerinde su motoru yüklü olduğu, hırsızlık olayı olabileceği ihbarı üzerine harekete geçen Organize Jandarma Karakol Komutanlığı devriye ekipleri aracı durdurdu. İ.E. (28) isimli hurdacının kullandığı kamyonette aracın arkasına takılı tarla sulama motoru ile araç kasasında 1 adet saman makinesi, 1 adet akü, 1 adet kerpeten ve 13 adet İngiliz anahtarı bulundu. Ayrıca araç plakası üzerinde oynama yapıldığı tespit edildi. Gözaltına alınan İ.E. ve R.E. isimli şüpheliler adliyeye sevk edildi. Sahipleri belirlenen çalıntı malzemeler ise vatandaşlara teslim edildi. - KÜTAHYA

Kütahya'da su motoru ve malzeme hırsızlığına 2 gözaltı
Kütahya'da su motoru ve malzeme hırsızlığına 2 gözaltı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

30 yaşındaki genç evinde tüfekle canına kıydı! Yakınlarının feryatları yürekleri dağladı
30 yaşındaki genç evinde tüfekle canına kıydı! Yakınlarının feryatları yürekleri dağladı
Kayıp olarak aranan 2 çocuk babası, yanında ekmek bıçağıyla ölü bulundu
Kayıp olarak aranan 2 çocuk babası, yanında ekmek bıçağıyla ölü bulundu
Muhtar öldürüldü, yeğeni de intikam için katilin kardeşini katletti
Muhtar öldürüldü, yeğeni de intikam için katilin kardeşini katletti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Meral Akşener Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli
Magazin Yusuf Güney Şevval Şahin Demet Akalın Prens William
Spor Ecem Güzel Rıza Çalımbay Busenaz Sürmeneli Alexandru Cicaldau Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kütahya'da su motoru ve malzeme hırsızlığına 2 gözaltı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.8.2021 12:26:27. #1.14#

title