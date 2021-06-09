Kütahya'da su depoları yenileniyor
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Kütahya'da su depoları yenileniyor

Kütahya'da su depoları yenileniyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kütahya Belediyesi, daha sağlıklı su depolama sistemleri oluşturmak adına Okçu, Güveçci, Kumarı ve Sofu mahallelerinde faaliyete aldığı su depolarının yanında İkizhüyük Mahallesi'nde de 300 m3'lük su deposu inşaatının çalışmalarını sürdürüyor.

Kütahya Belediyesi, daha sağlıklı su depolama sistemleri oluşturmak adına Okçu, Güveçci, Kumarı ve Sofu mahallelerinde faaliyete aldığı su depolarının yanında İkizhüyük Mahallesi'nde de 300 m3'lük su deposu inşaatının çalışmalarını sürdürüyor.

Vatandaşların sağlığını her zaman ön planda tutan Kütahya Belediyesi, İkizhüyük Mahallesi'nde içme suyu deposunun kullanım ömrünü doldurması ve ihtiyacı karşılamakta yetersiz gelmesi üzerine 300 m3'lük yeni bir su deposu inşa ediyor.

Kütahya Belediyesi birçok mahallenin su deposu ihtiyacını gidermek için çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. - KÜTAHYA

Kütahya'da su depoları yenileniyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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