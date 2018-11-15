Kütahya'da "Stratejik Ortaklık ve Proje Çalıştayı"

Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) ve Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KÜTSO) iş birliğiyle "Kamu, Üniversite, Sanayi İşbirliği Stratejik Ortaklık ve Proje Çalıştayı" düzenlendi.

DPÜ Rektörü Prof. Dr. Remzi Gören, Güzel Sanatlar Fakültesinde gerçekleştirilen çalıştayda yaptığı konuşmada, üniversitelerin bir yandan ülkenin ihtiyaç duyduğu nitelikli beyin ve iş gücünün yetiştirildiği eğitim öğretim kurumları olduğunu, diğer yandan da kültür ve sanata katkılarıyla şehirlerine değer kattıklarını, sosyal sorumluluklar üstlendiklerini söyledi.

Üniversitelerin, üstlendikleri görevleri ancak akademik ve idari güçleriyle orantılı olarak karşılayabildiğini ifade eden Gören, şöyle konuştu:

"Üniversitemiz, yeraltı ve yer üstü zenginliklere, somut ve somut olmayan kültürel mirasa, kadim kültüre, köklü geçmişe sahip zengin bir şehrin üniversitesidir. 'Değer katan üniversite' sloganıyla eğitim öğretime devam eden üniversitemiz, son yıllarda kamu ve özel ayrımı yapmaksızın, şehrin tüm kurum ve kuruluşlarıyla iş birliklerini artırmış, önemli protokollere imza atmış, varlığıyla şehre katkısı hissedilen bir üniversite halini almıştır."

Gören, bugün burada, yakın geçmişte başlayan iş birliğinin güzel meyvesini tattıklarını dile getirerek, "Hasat belki biraz zaman alacak ama meyvenin ne kadar büyüyeceğini, ne zaman olgunlaşacağını oluşan iklim şartları belirleyecek. Meyvenin olgunlaşması için gerekli rüzgar da güneş de su da bizim elimizde. Paydaşların estireceği rüzgar en büyük itici güç olacaktır." ifadelerini kullandı.

KÜTSO Başkanı İsmet Özotraç da çalıştayın Kütahya'ya büyük katkılar sağlayacağına inandığını aktardı.