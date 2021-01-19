Kütahya'da Sosyo Kültür Merkezi açıldı
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Kütahya'da Sosyo Kültür Merkezi açıldı

19.01.2021 11:33 | Son Güncelleme: 19.01.2021 11:36
Kütahya'da Sosyo Kültür Merkezi açıldı

Kütahya'da, Kırgıllı Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Sosyo Kültür Merkezi'nin açılışı törenle yapıldı.

Kütahya'da, Kırgıllı Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Sosyo Kültür Merkezi'nin açılışı törenle yapıldı.

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, törende yaptığı konuşmada, mahallede inşa edilen binanın, muhtarlık ve gençler için Sosyo Kültür Merkezi ile misafirhane olarak kullanılacağını söyledi.

Mahallelinin talebi üzerine projelendirilen merkezin yapımını kısa sürede tamamladıklarını dile getiren Işık, "Göreve geldiğimiz günden bugüne kadar sonradan mahalle olmuş yerleşim merkezlerine öncelikle hizmet etmeyi hedefledik. Binamız hayırlı olsun. Sizlere hizmet etmek bizim için onurdur. Siz istediniz biz yaptık." dedi.

Mahalle Muhtarı İdris Er de 160 metrekare ve 4 odalı olan binada muhtarlık, misafirhane, toplantı odasının yer aldığını aktardı.

Konuşmaların ardından dua edilerek açılış gerçekleştirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Doğan

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