Kütahya'da sosyal yardımlar evlerde ödeniyor KÜTAHYA'da ihtiyaç sahiplerine 1000 TL'lik nakdi yardım paraları, polis ve jandarma eşliğinde evlere giden PTT görevlilerince ödenmeye başlandı.

KÜTAHYA'da ihtiyaç sahiplerine 1000 TL'lik nakdi yardım paraları, polis ve jandarma eşliğinde evlere giden PTT görevlilerince ödenmeye başlandı.

Kütahya Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu kararına göre Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca ekonomik istikrar kalkanı paketi destek programı çerçevesinde PTT şubelerinden ödenecek olan sosyal yardımlar, evlerde ödenmeye başladı. Kütahya Valisi Ömer Toraman başkanlığında toplanan kurulun aldığı karar üzerine ödemeler il ve ilçe merkezlerinde mahalle bekçileri, köylerde ise jandarma eşliğinde PTT görevlileri tarafından yapılıyor. PTT görevlileriyle birlikte evlere giden ekipler hazırlanan listelerde takibini yaptıkları ailelere ödemeleri yapıyor.

Kaynak: DHA