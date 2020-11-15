Kütahya'da sonbahar güzelliği
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Kütahya'da sonbahar güzelliği

15.11.2020 09:28 | Son Güncelleme: 15.11.2020 09:42

Kütahya'da sonbahar güzelliği Enne Barajı ve Tabiat Parkı'nın havadan çekilen görüntüsü renk cümbüşünü gözler önüne serdi KÜTAHYA - Kütahya Enne Barajı ve Tabiat Parkı, sonbaharda farklı bir güzelliğe büründü.

Kütahya'da sonbahar güzelliği

Enne Barajı ve Tabiat Parkı'nın havadan çekilen görüntüsü renk cümbüşünü gözler önüne serdi

KÜTAHYA - Kütahya Enne Barajı ve Tabiat Parkı, sonbaharda farklı bir güzelliğe büründü.

Kütahya merkeze 18 kilometre mesafede bulunan Enne Mahallesi'ndeki park ve baraj, sonbaharın son günlerindeki renk cümbüşü ile ziyaretçilerini hayran bırakıyor. Bölgede bulunan yeşil, kahverengi ve sarı tonlardaki ağaçların yaprakları, adeta renk cümbüşü yaşatıyor. Piknik ve gezi için bölgeye gelen vatandaşlar, şehir stresinden uzak, ormanla iç içe ve etkileyen kartpostallık manzara eşliğinde vakit geçirme imkanı buluyor. Bölge, sonbaharda fotoğraf tutkunlarının yanı sıra yeni evlenen çiftlerin de fotoğraf çektirmek için uğrak noktaları arasında bulunuyor.

Vatandaşlar, "Enne Barajı ve Tabiat Parkı, çok farklı bir doğal güzelliğe sahip. Sonbaharla birlikte burada farklı bir ortam oluşmuş. Ağaçlardan yapraklar dökülüyor. Çevredeki ağaçların renkleri güzel bir görüntü oluşturuyor" diye konuştular.

Enne Barajı ve Tabiat Parkı'nın havadan çekilen görüntüsü renk cümbüşünü gözler önüne serdi.

Kütahya'da sonbahar güzelliği
Kütahya'da sonbahar güzelliği
Kütahya'da sonbahar güzelliği
Kütahya'da sonbahar güzelliği
Kütahya'da sonbahar güzelliği
Kütahya'da sonbahar güzelliği
Kütahya'da sonbahar güzelliği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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