Malatya'da sokaklar sessizliğe büründü
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Malatya'da sokaklar sessizliğe büründü

11.12.2020 22:00 | Son Güncelleme: 11.12.2020 22:39

Geçtiğimiz hafta alınan yeni kararlarla beraber uygulanan 56 saat süren kesintisiz hafta sonu sokağa çıkma yasağı Malatya'da da başladı.

Geçtiğimiz hafta alınan yeni kararlarla beraber uygulanan 56 saat süren kesintisiz hafta sonu sokağa çıkma yasağı Malatya'da da başladı.

İçişleri Bakanlığının genelgesiyle Sokağa çıkma kısıtlamasına Malatya'da vatandaşlar büyük oranda hassasiyet gösterdi. Saat 21.00 itibariyle Malatya'nın en işlek caddelerinden Atatürk Caddesi, İnönü Caddesi, 15 Temmuz ve Soykan Meydanları sessizliğe bürünürken, araç ve yaya trafiğinin tamamen durduğu kentte temizlik ekipleri görevlerini yaptı. Kısıtlamanın başladığı ilk anlarda polis ekipleri vatandaşları evlerine gitmeleri konusunda uyardı.

Sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşlar uyarken, evlere paket servis yapan iş yerlerinin faaliyetlerini sürdürdüğü gözlendi. Polis ekipleri yaptıkları denetimlerde araçları durdurarak kısıtlamadan muaf olup olmadıklarını da sorguladı. - MALATYA

Malatya'da sokaklar sessizliğe büründü
Malatya'da sokaklar sessizliğe büründü
Malatya'da sokaklar sessizliğe büründü
Malatya'da sokaklar sessizliğe büründü
Malatya'da sokaklar sessizliğe büründü
Malatya'da sokaklar sessizliğe büründü
Malatya'da sokaklar sessizliğe büründü
Malatya'da sokaklar sessizliğe büründü
Malatya'da sokaklar sessizliğe büründü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Sokağa çıkma kısıtlamasıyla cadde ve sokaklar sessizliğe büründü
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Son dakika haberleri: Sokağa çıkma kısıtlamasıyla cadde ve sokaklar sessizliğe büründü
Sokağa çıkma kısıtlamasıyla cadde ve sokaklar sessizliğe büründü
Sokağa çıkma kısıtlamasıyla cadde ve sokaklar sessizliğe büründü
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