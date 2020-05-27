Kütahya'da sokak köpeği silahla vuruldu
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Kütahya'da sokak köpeği silahla vuruldu

Kütahya'da bir otomobilden sokak köpeğinin silahla vurularak öldürülmesine ilişkin yakalanan 4 şüpheliden biri tutuklandı.

Kütahya'da sokak köpeği silahla vuruldu
27.05.2020 22:51 | Son Güncelleme: 27.05.2020 23:12

Kütahya'da bir otomobilden sokak köpeğinin silahla vurularak öldürülmesine ilişkin yakalanan 4 şüpheliden biri tutuklandı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunan vatandaşlar, Meydan Mahallesi Hafız Murat Caddesi'nde bir araçtan köpeğe ateş edildiğini bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, tabancayla vurulan köpeğin telef olduğunu belirledi. Çevrede yapılan incelemede ise tabancaya ait boş mermi kovanı bulundu.

Plakası tespit edilen otomobille uzaklaşan H.D, M.A.Y, U.G. ve H.D, polisin yaptığı çalışma sonucu gözaltına alındı.

Köpeğe Mehmet Ali Yatır'ın ateş ettiği öne sürüldü. Tabancanın ise bir çöp kutusuna atıldığı öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden köpeği vurduğu ileri sürülen Mehmet Ali Y, "Hayvanları Koruma Kanunu"na muhalefet suçundan çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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