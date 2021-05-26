Sokak hayvanları "mamamatik" ile beslenecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sokak hayvanları "mamamatik" ile beslenecek

Anadolu Ajansı / Ramazan Doğan - Haberler | Güncel

Kütahya'da, sokakta su ve yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar için yerleştirilmeye başlanan otomatlar, 1 lira karşılığında mama ve su vererek sokaktaki can dostların beslenmesine katkı sağlayacak.

Kütahya'da, sokakta su ve yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar için yerleştirilmeye başlanan otomatlar, 1 lira karşılığında mama ve su vererek sokaktaki can dostların beslenmesine katkı sağlayacak.

Türk Kızılay Derneği Kütahya Şube Başkanı Talha Tekin, yaptığı açıklamada, Genç Kızılay birimince, kış aylarında yiyecek, yaz aylarında ise su bulmakta zorluk çeken sokak hayvanlarının beslenmesini sağlamak amacıyla proje hazırlandığını belirtti.

Proje kapsamında bir firmanın geliştirdiği "mamamatik" olarak adlandırılan otomatları kentte belirlenen noktalara yerleştirmeye başladıklarını bildiren Tekin, şunları kaydetti:

"Proje ortağımız Avrupa Kütahyalılar Federasyonunun destekleriyle 4 mamamatik otomatımızı Kütahya'mıza getirdik. Kentin işlek bölgelerinden olan Cumhuriyet Caddesi Karagöz Camisi yakınına ilk otomatımızın kurulumunu gerçekleştirdik. Diğerlerini de belediyemizden müsaade alarak Kütahya'mızın uygun alanlarına yerleştireceğiz. Genç Kızılay'ımızın bu projesinin şehrimizde de duyarlılık oluşturacağına inanıyoruz. Otomatlarımızın sayısını artırmak için vatandaşlarımızın aktif olarak kullanmalarını bekliyoruz."

Genç Kızılay Başkanı Kazım İkbal Gümüş de otomatların çalışma prensipleri hakkında bilgi verdi.

Gümüş, şu ifadeleri kullandı:

"Empati makinelerimizin ön kısmında yer alan hazneye 1 lira atılıp haznenin yanında bulunan kolun sağa doğru çevrilmesi ile alt kısımdaki haznelere mama ve su dolmakta. Otomatta 5 kilogram mama ve 5 litre de su bulunmakta. Otomatları kullanan vatandaşlarımızın destekleriyle hem mama ve su ihtiyacını karşılayacağımız gibi otomatlarımızın sayısını artırmayı da hedefliyoruz."

Sokak hayvanları 'mamamatik' ile beslenecek
Sokak hayvanları 'mamamatik' ile beslenecek
Sokak hayvanları 'mamamatik' ile beslenecek
Sokak hayvanları 'mamamatik' ile beslenecek
Sokak hayvanları 'mamamatik' ile beslenecek
Sokak hayvanları 'mamamatik' ile beslenecek
Sokak hayvanları 'mamamatik' ile beslenecek
Sokak hayvanları 'mamamatik' ile beslenecek
Sokak hayvanları 'mamamatik' ile beslenecek

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Doğan

Haftalık verilere göre, 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller Gümüşhane, Erzurum, Bolu, Kütahya ve Kars oldu.
Haftalık verilere göre, 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller Gümüşhane, Erzurum, Bolu, Kütahya ve Kars oldu.
MSB: 'Türk ve Yunan Savunma Bakanlıkları heyetleri arasındaki 4'üncü Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı 26-27 Mayıs'ta video konferans yöntemiyle...
MSB: "Türk ve Yunan Savunma Bakanlıkları heyetleri arasındaki 4'üncü Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı 26-27 Mayıs'ta video konferans yöntemiyle...
Son Dakika | Mali'de Geçiş Konseyi Başkanı'nın da aralarında bulunduğu çok sayıda üst düzey yetkili gözaltına alındı
Son Dakika | Mali'de Geçiş Konseyi Başkanı'nın da aralarında bulunduğu çok sayıda üst düzey yetkili gözaltına alındı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Sedat Peker İbrahim Aydemir Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Müge Anlı Hande Erçel Ebru Gündeş
Spor Nihat Özdemir Ali Palabıyık Ahmet Nur Çebi Lukas Podolski Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Sokak hayvanları "mamamatik" ile beslenecek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.05.2021 12:35:34. #1.11#

title