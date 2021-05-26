Sokak hayvanları "mamamatik" ile beslenecek

Kütahya'da, sokakta su ve yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar için yerleştirilmeye başlanan otomatlar, 1 lira karşılığında mama ve su vererek sokaktaki can dostların beslenmesine katkı sağlayacak.

Kütahya'da, sokakta su ve yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar için yerleştirilmeye başlanan otomatlar, 1 lira karşılığında mama ve su vererek sokaktaki can dostların beslenmesine katkı sağlayacak.

Türk Kızılay Derneği Kütahya Şube Başkanı Talha Tekin, yaptığı açıklamada, Genç Kızılay birimince, kış aylarında yiyecek, yaz aylarında ise su bulmakta zorluk çeken sokak hayvanlarının beslenmesini sağlamak amacıyla proje hazırlandığını belirtti.

Proje kapsamında bir firmanın geliştirdiği "mamamatik" olarak adlandırılan otomatları kentte belirlenen noktalara yerleştirmeye başladıklarını bildiren Tekin, şunları kaydetti:

"Proje ortağımız Avrupa Kütahyalılar Federasyonunun destekleriyle 4 mamamatik otomatımızı Kütahya'mıza getirdik. Kentin işlek bölgelerinden olan Cumhuriyet Caddesi Karagöz Camisi yakınına ilk otomatımızın kurulumunu gerçekleştirdik. Diğerlerini de belediyemizden müsaade alarak Kütahya'mızın uygun alanlarına yerleştireceğiz. Genç Kızılay'ımızın bu projesinin şehrimizde de duyarlılık oluşturacağına inanıyoruz. Otomatlarımızın sayısını artırmak için vatandaşlarımızın aktif olarak kullanmalarını bekliyoruz."

Genç Kızılay Başkanı Kazım İkbal Gümüş de otomatların çalışma prensipleri hakkında bilgi verdi.

Gümüş, şu ifadeleri kullandı:

"Empati makinelerimizin ön kısmında yer alan hazneye 1 lira atılıp haznenin yanında bulunan kolun sağa doğru çevrilmesi ile alt kısımdaki haznelere mama ve su dolmakta. Otomatta 5 kilogram mama ve 5 litre de su bulunmakta. Otomatları kullanan vatandaşlarımızın destekleriyle hem mama ve su ihtiyacını karşılayacağımız gibi otomatlarımızın sayısını artırmayı da hedefliyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Doğan