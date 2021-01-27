Kütahya'da sokak hayvanları için mama dağıtıldı

Kütahya'da bir grup genç, sokak hayvanlarının beslenmesine dikkat çekmek için vatandaşlara mama ve kuş yemi dağıttı.

Kütahya'da bir grup genç, sokak hayvanlarının beslenmesine dikkat çekmek için vatandaşlara mama ve kuş yemi dağıttı.

İHH Kütahya İnsani Yardım Derneği, Genç İHH birimi üyesi gençler, kentin işlek alanlarından olan Cumhuriyet Caddesinde, kedi ve köpekler için mama, kuşlar için de paketlenmiş kuşyemi ve buğday dağıttı.

Derneğin aktif gençlik sorumlusu Nagehan Kaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, sokak hayvanları için farkındalık oluşturmak istediklerini söyledi.

Sokak hayvanlarının beslenmeleri konusunu önemsediklerini dile getiren Kaya, şunları kaydetti:

Zorlu kış günlerinde hayvan dostlarımızın yanında olalım istedik. Yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarımızın beslenmesi konusunda bir hassasiyet oluşturmaya çalışıyoruz. Gönüllü arkadaşlarımızla birlikte hazırlamış olduğumuz kedi ve köpek mamaları ile kuş yemlerini vatandaşlarımıza dağıtıyoruz."

Yapılan çalışmayı oldukça anlamlı bulduklarını belirten vatandaşlar da gençlere teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Doğan