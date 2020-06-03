Kütahya'da sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı
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Kütahya'da sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı

Kütahya'da sokağa maskesiz çıkmak yasaklandıKÜTAHYA'da İl Hıfzıssıhha Kurulu, koronavirüs tedbirleri kapsamında kentte maskesiz sokağa çıkılmasını yasakladı.

03.06.2020 12:50 | Son Güncelleme: 03.06.2020 12:55

Kütahya'da sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı

KÜTAHYA'da İl Hıfzıssıhha Kurulu, koronavirüs tedbirleri kapsamında kentte maskesiz sokağa çıkılmasını yasakladı. Maskenin ağız ve burnu tam olarak kapatacak şekilde kullanılması gerektiği belirtilirken, takmayanlara idari para cezası uygulanacağı açıklandı.

Kütahya'da İl Hıfzıssıhha Kurulu Vali Ömer Toraman başkanlığında toplandı. Kurulda kent genelinde toplu yaşam alanı kapsamında olan açık alanlar olan meydanlar, cadde ve sokaklar, park ve bahçeler, sanayi siteleri, tarım alanları, toplu taşıma araçları, kamu ile özel tüm kurum ve işyerleri açık alanları dahil maske takma zorunluluğu getirilmesine karar verdi. Maskenin ağız ve burnu tam olarak kapatacak şekilde takılması gerektiği belirtilirken, maske takmalara idari para cezası uygulanacağı ifade edildi.

Kütahya'da sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı

Kaynak: DHA

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