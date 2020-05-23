Kütahya'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 2 kişiye ceza uygulandı
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Kütahya'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 2 kişiye ceza uygulandı

Kütahya'da, korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında ülke genelinde sokağa çıkma kısıtlaması gece yarısı itibari ile başladı.

Kütahya'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 2 kişiye ceza uygulandı
23.05.2020 01:53 | Son Güncelleme: 23.05.2020 01:56

Kütahya'da, korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında ülke genelinde sokağa çıkma kısıtlaması gece yarısı itibari ile başladı. Kütahya'da kısıtlamaya uymayanlara polis ekipleri cezai işlem uyguladı.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Kütahya'da 00.00'dan sonra sokağa çıkmak yasaklandı. Atatürk Bulvarı üzerinde polis ekipleri kısıtlamanın ilk saatlerinde sokakta olan araçları ve vatandaşları durdurarak kontrol etti.

Araç içerisinde ve sokakta yürüyen vatandaşlar geçerli belge ve izinleri olup olmadığını soran polis ekipleri belgesi olmayan ve izinleri olmayan kişilere cezai işlem uyguladı. İşten çıkıp evlerine gittiğini ileri süren 2 kişiye, Kütahya İl Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince idari para cezası uygulandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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