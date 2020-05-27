Kütahya'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 630 kişiye para cezası Kütahya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden kişilere para cezası uygulandı.

Kütahya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden kişilere para cezası uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte güvenlik güçlerinin yaptığı denetimlerde kısıtlamayı ihlal eden 630 kişiye idari para cezası verildiği bildirildi.

Açıklamada, kısıtlama süresince İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı 1116 personelin görev yaptığı ifade edildi.

Kaynak: AA