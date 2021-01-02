Kütahya'da sokağa çıkma kısıtlamasında izinsiz kazı yapan 4 zanlı suçüstü yakalandı

Kütahya'da sokağa çıkma kısıtlamasında, bir iş yerinin avlusunda define bulmak için izinsiz kazı yaptıkları iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.