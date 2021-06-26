KÜTAHYA' DA SINAVA GEÇ KALANLAR GÖREVLİLERLE TARTIŞTI

Kütahya'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girmek için son dakikaya kalan öğrenciler koşarak sınava girecekleri binaya geldi.

Kütahya'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girmek için son dakikaya kalan öğrenciler koşarak sınava girecekleri binaya geldi. Sınava geç kalan bazı öğrenci ve aileler polis ile tartıştı. YSK sınavına Dumlupınar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nde girecek adaylar, sabah saatlerinde okula geldi. Kimlik kontrolü yapılan adaylar koronavirüs tedbirleriyle içeri alındı. Saat 10.00'da sınav merkezlerinde kapılar kapatıldı. Sınava geç kaldığı ve belirlenen saate hazır olmadığı için içeri alınmayan adaylar ve aileleri ise görevliler arasında tartışma yaşandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı