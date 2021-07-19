Kütahya'da silahlı kavgada bir kişi yaşamını yitirdi

Kütahya'nın Gediz ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

Gümüşlü köyündeki bir düğünde karşılaşan ve aralarında husumet bulunduğu iddia edilen Yunus G. (35) ile Erdal Can (42) arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Yunus G, kavganın ardından evinden getirdiği pompalı tüfekle Erdal Can'a ateş etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Can, kaldırıldığı Gediz Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayı gerçekleştirdiği öne sürülen Yunus G, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen katil zanlısı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muharrem Cin