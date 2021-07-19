Kütahya'da silahlı kavgada bir kişi yaşamını yitirdi
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Kütahya'da silahlı kavgada bir kişi yaşamını yitirdi

Kütahya'da silahlı kavgada bir kişi yaşamını yitirdi
Anadolu Ajansı / Muharrem Cin - Haberler | Güncel

Gediz ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

Gediz ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

Gümüşlü köyündeki bir düğünde karşılaşan ve aralarında husumet bulunduğu iddia edilen Yunus G. (25) ile Erdal Can (42) arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Yunus G, kavganın ardından evinden getirdiği pompalı tüfekle Erdal Can'a ateş etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Can, kaldırıldığı Gediz Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayı gerçekleştirdiği öne sürülen Yunus G, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muharrem Cin

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