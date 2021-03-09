Kütahya'da silah ve mühimmat kaçakçılığı: 1 gözaltı
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Kütahya'da silah ve mühimmat kaçakçılığı: 1 gözaltı

09.03.2021 10:39 | Son Güncelleme: 09.03.2021 10:48
Kütahya'da silah ve mühimmat kaçakçılığı: 1 gözaltı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla bir zanlı gözaltına alındı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla bir zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ve Tavşanlı İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, İ. K. isimli şahsın, işletmekte olduğu av tüfeği tamirhanesinde, kurusıkı tabancaların namlularını değiştirdiği ve namlusu değiştirilmiş tabanca ile tabanca mermisi satarak silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptığı bilgisi üzerine harekete geçen ekipler tarafından şahsın işyeri, ev ve eklentilerinde yapılan aramada, 6 adet kurusıkı tabanca, 5 adet tabanca şarjörü, 12 adet seri numaraları silinmiş tabanca üst kapak takımı, 5 adet ruhsatsız av tüfeği, 3 adet av tüfeği dürbünü, 6 adet av tüfeği namlusu, 5 adet av tüfeği dipçik ve tertibatı ile 1 adet kartuş baskı aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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