Kütahya'da silah kaçaklığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı Kütahya'nın Altıntaş ve Dumlupınar ilçelerinde silah kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı gözaltına alındı.

Kütahya'nın Altıntaş ve Dumlupınar ilçelerinde silah kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Altıntaş Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bazı kişilerin kaçak yollardan temin edilen silahları sattıkları bilgisi üzerine harekete geçti.

Belirlenen 12 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramalarda 10 ruhsatsız av tüfeği, 12 kurusıkı tabanca, 231 tüfek fişeği, 200 tabanca mermisi, 105 kuru sıkı mermi ve 2 bıçak ele geçirdi.

Gözaltına alınan A.G. ve F.Ş'nin işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA