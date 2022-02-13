Kütahya'da sığırcık kuşlarından görsel şölen - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kütahya'da sığırcık kuşlarından görsel şölen

AA, Ramazan Doğan - Kültür Sanat
 - Güncelleme:
Kütahya'da sığırcık kuşlarından görsel şölen

Kütahya semalarında uçan sığırcık kuşları, gökyüzünde dansı andıran görüntüler oluşturdu.

KÜTAHYA (AA) - Kütahya semalarında uçan sığırcık kuşları, gökyüzünde dansı andıran görüntüler oluşturdu.

Kış aylarında sıklıkla görülen sığırcıklar, akşam saatlerine doğru Kütahya semalarında uçtu.

Fuat Paşa Caddesi üzerinde bulunan anıt çınar ağaçlarının dallarına bir süreliğine konan kuşlar, daha sonra tekrar topluca gökyüzünde kanat çırptı.

Sığırcıkların dansı, havanın kararmasıyla sona erdi.

AA / Ramazan Doğan - Kültür Sanat

Kütahya, Kültür Sanat, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title