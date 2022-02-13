Kütahya'da sığırcık kuşlarından görsel şölen
AA, Ramazan Doğan - Kültür Sanat
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Kütahya semalarında uçan sığırcık kuşları, gökyüzünde dansı andıran görüntüler oluşturdu.
KÜTAHYA (AA) - Kütahya semalarında uçan sığırcık kuşları, gökyüzünde dansı andıran görüntüler oluşturdu.
Kış aylarında sıklıkla görülen sığırcıklar, akşam saatlerine doğru Kütahya semalarında uçtu.
Fuat Paşa Caddesi üzerinde bulunan anıt çınar ağaçlarının dallarına bir süreliğine konan kuşlar, daha sonra tekrar topluca gökyüzünde kanat çırptı.
Sığırcıkların dansı, havanın kararmasıyla sona erdi.
AA / Ramazan Doğan - Kültür Sanat