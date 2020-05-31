Kütahya'da sıcak su kaynağında erkek cesedi bulundu
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Kütahya'da sıcak su kaynağında erkek cesedi bulundu

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde sıcak su kaynağında erkek cesedi bulundu.

Kütahya'da sıcak su kaynağında erkek cesedi bulundu
31.05.2020 14:29 | Son Güncelleme: 31.05.2020 14:29

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde sıcak su kaynağında erkek cesedi bulundu.

Sefaköy yakınında yer alan ve halk arasında "Uyuz Hamamı" olarak bilinen doğal sıcak su kaynağında hareketsiz yatan kişiyi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve jandarma ekipleri, hareketsiz yatan kişinin öldüğünü tespit etti.

Hasan Şafak'a (49) ait olduğu belirlenen ceset, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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