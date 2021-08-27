Kütahya'da serinlemek için sulama göletine giren çocuk boğuldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kütahya'da serinlemek için sulama göletine giren çocuk boğuldu

Kütahya'da serinlemek için sulama göletine giren çocuk boğuldu
Anadolu Ajansı / Ramazan Doğan - Haberler | Güncel

Kütahya'nın Simav ilçesinde arkadaşlarıyla birlikte serinlemek için sulama göletine giren çocuk, boğularak hayatını kaybetti.

Kütahya'nın Simav ilçesinde arkadaşlarıyla birlikte serinlemek için sulama göletine giren çocuk, boğularak hayatını kaybetti.

Efir köyünde serinlemek için 3 arkadaşıyla birlikte sulama göletine giren 16 yaşındaki Ahmet Kabaca, bir süre sonra gözden kayboldu.

Arkadaşlarının haber vermesiyle gelen vatandaşlar, Kabaca'yı göletten çıkardı.

Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kabaca, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Doğan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fahrettin Koca Jens Stoltenberg Sultan Alparslan Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Kemal Sunal Demet Akalın Serenay Sarıkaya Didem Arslan Yılmaz
Spor Ali Koç Ozan Tufan Fatih Terim Mustafa Denizli Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Kütahya'da serinlemek için sulama göletine giren çocuk boğuldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.8.2021 22:20:20. #1.14#

title