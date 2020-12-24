Kütahya'da şehitlerimiz için hatim programı düzenlendi

Kütahya Valiliği himayesinde, Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından şehitlerimiz için hatim programı düzenlendi.

Kütahya Valiliği himayesinde, Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından şehitlerimiz için hatim programı düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen programa; Kütahya Valisi Ali Çelik, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Kırbaç, İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş, şehit babaları Süleyman Çelik, İbrahim Temel, Sebahattin Özdemir, Ahmet Akyıldız, Hüseyin Yılmaz, Kadir Çakır katıldı.

Program, şehitlerimiz için okunan Kur'an-ı Kerim ve hatim duasının ardından sona erdi.

Şehit babalarıyla bir araya gelen Vali Ali Çelik, "Rabbim devletimize, milletimize, vatanımıza birlik ve beraberlik versin. Bize emanet edilen şehit ailelerimizin, gazilerimizin emrindeyiz" dedi.

Vali Ali Çelik ile İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç'a teşekkür eden şehit babası Süleyman Çelik, "Bu devletin sizin gibi insanlara ihtiyacı var. Siz iyi olursanız biz de iyi oluruz. Rabbim sizlere güç, kuvvet versin" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı