Kütahya'da şehir merkezine inen kurt paniğe neden oldu
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Kütahya'da şehir merkezine inen kurt paniğe neden oldu

Kütahya'da şehir merkezine inen kurt paniğe neden oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kütahya'da kent merkezine inerek, mahallede gezinen kurt kısa süreli paniğe neden oldu.

Kütahya'da kent merkezine inerek, mahallede gezinen kurt kısa süreli paniğe neden oldu.

Fatih Mahallesinde öğle saatlerinde karşılarında kurt gören vatandaşlar büyük panik yaşadı. Kurdun mahallede gezindiği anları bir vatandaş cep telefonu ile görüntüledi. Vatandaşların ihbarı üzerine kurdun görüldüğü alana gelen Belediye ekipleri tüm aramalara rağmen kurdun izine rastlamadı.

Belediye yetkilileri, kurdun yakalanması için teyakkuzda olduklarını belirterek, kurdu görenlerin kendilerine ihbarda bulunmasını istedi. - KÜTAHYA

Kütahya'da şehir merkezine inen kurt paniğe neden oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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