Kütahya'da şehir içi ulaşım araçları denetlendi

22.01.2020 16:46 | Son Güncelleme: 22.01.2020 16:46

Kütahya'da, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Müdürlüğü ekipleri, şehir içi ulaşımını sağlayan halk otobüslerini denetledi.

Adnan Menderes Bulvarı İl Tarım ve Orman Müdürlüğü önünde gerçekleştirilen denetimde polis ekipleri, otobüs sürücülerinin kurallara uyma durumlarını denetleyip kış lastiği kontrollerini yaptı.



Kütahya Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü yetkilileri denetimlerin, İçişleri Bakanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğünün talimatları doğrultusunda yapılan rutin kontrollerin yanı sıra vatandaşlardan gelen yoğun ihbarların da dikkate alınarak yapıldığını belirtti.



Denetimlerin sabit trafik polislerince yapıldığı gibi zaman zaman otobüsler seyir halindeyken şoför ve yolcuların bilgisi olmadığı zamanlarda da sivil trafik polislerince yapıldığını dile getiren yetkililer, "Vatandaşlarımız genellikle şoförlerin cep telefonu ile konuştuğunu, araç içinde sigara içtiğinden şikayetçi oluyor. Yapılan kural ihlallerine göre de şoförlere ceza kesiliyor. Örneğin sürücülerin seyir halinde cep telefonu ile görüşmeleri durumunda 288 lira, fazla yolcu alması durumunda 132 lira para cezası kesiliyor." ifadelerini kullandı.

Otobüs şoförleri ve vatandaşlar da yapılan denetimlerden memnun olduğunu ifade ederek benzer uygulamaların zaman zaman yapılmasının faydalı olacağını dile getirdi.

Kaynak: AA