Kütahya'da Şeffaf Belediyecilik

Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, 'şeffaf belediyecilik' projesinin hayata geçirildiğini ifade etti.

Buna göre; Belediye ihalelerinin teklifleri tamamen elektronik ortamda ve şeffaf belediyecilik anlayışıyla, hiçbir söylenti ve olumsuz duruma mahal vermeyecek şekilde ihale biriminin şeffaf camekanlı ihale komisyonu salonunda ve bilgisayar ortamında tekliflerin açılmasıyla herkesin katılımına açık olarak gerçekleştirilmeye başlandığı belirtildi.

7161 Sayılı Bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında kanunun ilgili maddeleri gereği elektronik ihale süreci işlemleri Kamu İhale Kurumu tarafından başlatılmasıyla birlikte, Kütahya Belediyesi de tekliflerin elektronik ortamda alındığı ihaleleri uygulamaya koyuyor.

İhaleler önceki dönemlerde daha karmaşık olmakla beraber, elektronik ihale döneminde zaman, para ve firmaların teminat masrafları, personel gibi çeşitli giderlerinde çok önemli tasarruflar sağlayacak ve kamu menfaati gözetilecektir.

Daha önce fiziki ortamda kapalı zarf usulü teklif alınan ihaleleri, firmalar sadece elektronik imzaları ve Kamu İhale Kurumu EKAP kayıtlarının olması durumunda ofis ortamında şeffaf ve güvenilirliği Kamu İhale Kurumu tarafından sağlanan elektronik sistem üzerinden yapabilecekler.

Bu kapsamda beyan veren firmaların teklifleri ihale komisyonu tarafından değerlendirilerek, en düşük fiyat esasına göre sonuçlandırılacaktır.

Sonuç formunun elektronik ortamda EKAP sistemine gönderilmesi ile ihaleler tamamlanacaktır.

E- İhale sistemine ilişkin alt yapı çalışmalarını başlatan önceki Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu'na ve çalışma ekibine teşekkür eden Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, bu sistemde ihale çalışmalarını yürütecek olan Kütahya Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü personeline de başarılar diledi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA