Kütahya'da şaşkınlık uyandıran saniye saniye otomobil hırsızlığı - Haberler
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Kütahya'da şaşkınlık uyandıran saniye saniye otomobil hırsızlığı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kütahya'da şaşkınlık uyandıran saniye saniye otomobil hırsızlığı

Kütahya'da sürücünün çalışır vaziyette bıraktığı otomobil 2 kişi tarafından çalındı.

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'da sürücünün çalışır vaziyette bıraktığı otomobil 2 kişi tarafından çalındı.

Hırsızlık anının saniye saniye görüntülendiği olay, Servi Mahallesi Merkez Sokak'ta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, isminin açıklanmasını istemeyen 43 HOJ 900 plakalı Renault Clio marka otomobilin sürücüsü, sokak üzerine aracını çalışır vaziyette bıraktığı. Bir süre sonra 2 şahıs, sokaktan geçerken aracın çalıştığını fark etti. Şüpheliler, kısa süre çevreyi kontrol ettikten sonra araca yaklaştı. Şüpheliler, daha sonra araca binerek hızla olay mahallinden kaçarak izlerini kaybettirdiler. Aracın sahibi, durumu polise bildirerek, şikayette bulundu.

Polis, hırsızlık anlarının güvenlik kamerası tarafından kaydedildi olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlattı. - KÜTAHYA

Kütahya'da şaşkınlık uyandıran saniye saniye otomobil hırsızlığı

Kütahya'da şaşkınlık uyandıran saniye saniye otomobil hırsızlığı

Kütahya'da şaşkınlık uyandıran saniye saniye otomobil hırsızlığı

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