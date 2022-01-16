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Kütahya'da samanlık yangını

Kütahya'da samanlık yangını
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kütahya'nın Emet ilçesine bağlı Yenice köyünde bir samanlıkta çıkan yangında yaklaşık 600 balya saman yandı.

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Emet ilçesine bağlı Yenice köyünde bir samanlıkta çıkan yangında yaklaşık 600 balya saman yandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yenice köyünde saat 20.30 sularında Osman Bilgen'e ait samanlıkta elektrik kontağından yangın çıktı. Yangın, köye sevk edilen Emet ve Hisarcık belediyeleri ile Eti Bor itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik uğraşı sonucu söndürüldü. Yangın sonrası samanlık kullanılamaz hale gelirken, samanlıkta bulunan yaklaşık 600 balya saman da kül oldu. - KÜTAHYA

Kütahya'da samanlık yangını

Kütahya'da samanlık yangını

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Kütahya'nın Emet ilçesine bağlı Yenice köyünde bir samanlıkta çıkan yangında yaklaşık 600 balya saman yandı.

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