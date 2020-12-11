Kütahya'da saka kuşu yakalayan iki kişiye 12 bin 310 lira para cezası

Kütahya'da, saka kuşu yakalayan 2 kişiye toplam 12 bin 310 lira ceza uygulandı.

Vefa Mahallesi'nde arazide saka kuşu avcılığı yapıldığı ihbarı üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Kütahya Şube Müdürlüğüne bağlı av koruma ve kontrol ekipleri harekete geçti.

Ekipler, İ.S. ve S.T'nin kurdukları tuzakla saka kuşu yakaladığın tespit etti.

Yakalanan 7 saka kuşu, tuzak ve tel kafese el koyan ekipler, avcılara 12 bin 310 lira ceza uyguladı.

Saka kuşlarının 6'sı doğaya salındı, yaralı olan biri ise Kütahya Belediyesi Sokak Hayvanları Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezinde tedaviye alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Doğan