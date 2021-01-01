Kütahya'da sahte parayla hayvan aldıkları iddia edilen 2 şüpheli yakalandı
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Kütahya'da sahte parayla hayvan aldıkları iddia edilen 2 şüpheli yakalandı

01.01.2021 11:41 | Son Güncelleme: 01.01.2021 11:44
Kütahya'da sahte parayla hayvan aldıkları iddia edilen 2 şüpheli yakalandı

Kütahya'nın Simav ilçesinde, sahte parayla köylülerden hayvan alarak dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli Balıkesir'de yakalandı.

Kütahya'nın Simav ilçesinde, sahte parayla köylülerden hayvan alarak dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli Balıkesir'de yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hayvan pazarında 2 şüphelinin sahte paralarla hayvan alışverişi yapacağı bilgisi üzerine harekete geçti.

İhbar edildiklerini fark ettikten sonra kaçan şüphelilerin belirlenen kimlik ve eşkalleri çevre illere bildirildi. Zanlılar Y.S. ve N.B. Balıkesir yakınlarında polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.

Simav ilçesine getirilen zanlıların Gediz ilçesinde sahte parayla hayvan alarak 2 kişiyi dolandırdıkları belirlendi.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muharrem Cin

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