Kütahya'da sahte para şüphelisi 2 kişi yakalandı
Kütahya'da piyasaya sahte avro sürdükleri iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.
Kütahya'da piyasaya sahte avro sürdükleri iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, piyasaya sahte para sürdüğü belirlenen şüphelilerin bulunduğu bir otomobili takibe aldı.
Kütahya-Eskişehir kara yolundaki polis noktasında ekiplerce durdurulan otomobilde yapılan aramada, 77 adet sahte 50 avro banknotu ele geçirildi.
Şüpheliler S.D. ve L.D, gözaltına alınarak emniyete götürüldü.