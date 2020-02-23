Kütahya'da sahte para şüphelisi 2 kişi yakalandı
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Kütahya'da sahte para şüphelisi 2 kişi yakalandı

Kütahya'da piyasaya sahte avro sürdükleri iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

23.02.2020 13:30 | Son Güncelleme: 23.02.2020 13:30
Kütahya'da sahte para şüphelisi 2 kişi yakalandı

'da piyasaya sahte avro sürdükleri iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl ekipleri, piyasaya sahte para sürdüğü belirlenen şüphelilerin bulunduğu bir otomobili takibe aldı.

Kütahya-Eskişehir kara yolundaki polis noktasında ekiplerce durdurulan otomobilde yapılan aramada, 77 adet sahte 50 avro banknotu ele geçirildi.

Şüpheliler S.D. ve L.D, gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Kaynak: AA
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