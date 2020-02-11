Kütahya'da sahte para şüphelisi 2 kişi yakalandı
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Kütahya'da sahte para şüphelisi 2 kişi yakalandı

Kütahya'da piyasaya sahte para sürdükleri iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

11.02.2020 15:42 | Son Güncelleme: 11.02.2020 15:42
Kütahya'da sahte para şüphelisi 2 kişi yakalandı

'da piyasaya sahte para sürdükleri iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl ekipleri, kent merkezindeki bazı iş yerlerinden sahte banknotlarla alışveriş yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Zanlıların kullandığı otomobili belirleyen ekipler, düzenledikleri operasyonla A.T. ve E.D'yi yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerin üst aramasında 60 adet sahte 100 liralık banknot ele geçirildi.

Kaynak: AA
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