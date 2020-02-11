Kütahya'da sahte para şüphelisi 2 kişi yakalandı
Kütahya'da piyasaya sahte para sürdükleri iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.
Kütahya'da piyasaya sahte para sürdükleri iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezindeki bazı iş yerlerinden sahte banknotlarla alışveriş yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.
Zanlıların kullandığı otomobili belirleyen ekipler, düzenledikleri operasyonla A.T. ve E.D'yi yakaladı.
Gözaltına alınan şüphelilerin üst aramasında 60 adet sahte 100 liralık banknot ele geçirildi.