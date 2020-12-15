Kütahya'da sahte para operasyonunda 8 zanlı yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kütahya'da sahte para operasyonunda 8 zanlı yakalandı

15.12.2020 21:49 | Son Güncelleme: 15.12.2020 21:52
Kütahya'da sahte para operasyonunda 8 zanlı yakalandı

Kütahya'da piyasaya sahte para sürdüğü iddia edilen organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltında alındı.

Kütahya'da piyasaya sahte para sürdüğü iddia edilen organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltında alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, örgütlü olarak piyasaya sahte para sürdükleri iddia edilen şüphelilere yönelik kent merkezi ile Altıntaş, Aslanapa ve Dumlupınar ilçelerinde belirlenen 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Evlerde yapılan aramalarda 4 bin 650 lira sahte banknot, 1 tabanca, 3 kurusıkı tabanca, 65 tabanca mermisi, bilgisayar ve yazıcı ele geçirildi.

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "parada sahtecilik" suçlarını işledikleri iddiasıyla gözaltına alınan 8 zanlı, İl Jandarma Komutanlığına getirildi. Adresinde bulunamayan bir şüphelinin ise yakalanması için çalışmanın sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muharrem Cin

İlgili Haberler

Yılbaşı öncesi sahte içki operasyonunda 8 zanlı tutuklandı
Yılbaşı öncesi sahte içki operasyonunda 8 zanlı tutuklandı
Son dakika: Köylerde sahte parayla alışveriş yapan zanlı yakalandı
Son dakika: Köylerde sahte parayla alışveriş yapan zanlı yakalandı
Sahte para operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı
Sahte para operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Mustafa Varank Bekir Pakdemirli Selahattin Demirtaş Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Ezgi Mola İrem Derici Aleyna Tilki Mustafa Üstündağ
Spor Okan Buruk Serdar Aziz Burak Yılmaz Sergen Yalçın Abdullah Avcı
Tüm Haberler Rusya S 400 Çocuk Ak Parti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kütahya'da sahte para operasyonunda 8 zanlı yakalandı | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.12.2020 21:52:40. #1.15#
title