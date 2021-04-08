Kütahya'da sahte içki üretip sattığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde sahte içki üretip sattığı öne sürülen zanlı yakalandı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde sahte içki üretip sattığı öne sürülen zanlı yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ömerbey Mahallesi'nde ikamet eden N.D'nin (66) evinde sahte içki üreterek sattığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada, 5 litre sahte rakı, 5 litre alkol, 1 litre anason ve içki imalatından kullanıldığı belirlenen 2 enjektör ele geçirdi.

Şüpheli N.D. gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muharrem Cin