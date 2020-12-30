Kütahya'da sahte içki sattığı iddia edilen 2 şüpheli yakalandı
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Kütahya'da sahte içki sattığı iddia edilen 2 şüpheli yakalandı

30.12.2020 10:47 | Son Güncelleme: 30.12.2020 10:50
Kütahya'da sahte içki sattığı iddia edilen 2 şüpheli yakalandı

Kütahya'da sahte içki üretip sattıkları öne sürülen 2 zanlı gözaltına alındı.

Kütahya'da sahte içki üretip sattıkları öne sürülen 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Simav Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.G'nin (61) çay ocaklarına pet şişe içinde sahte içki sattığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Şüphelinin evine düzenlenen operasyonda, sahte olduğu belirtilen 20 litre rakı ve 10 litre votkaya el konuldu.

Tavşanlı ilçesinde ise pet şişelerle semt pazarında sahte içki sattığı iddia edilen H.İ.G'nin (51) Ulu Cami Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenleyen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları aramada, sahte olduğu belirlenen 25 litre votka, 6 litre rakı ve 5 litre viski ile 10 litre etil alkol ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muharrem Cin

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