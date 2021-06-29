Kütahya'da sahte içki operasyonu

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde evinde sahte içki üretip sattığı öne sürülen zanlı yakalandı.

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde evinde sahte içki üretip sattığı öne sürülen zanlı yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ve Altıntaş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Altıntaş İlçesinde ikamet etmekte olan İ.M. isimli şahsın, evinde üretmiş olduğu el yapımı sahte alkollü içkilerin işletmeciliğini yaptığı, Tekel bayisinde ve kahvehanede sattığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada, 25 litre etil alkol, 5 litre sahte rakı, 100 mililitre rakı yapımında kullanılan aroma kiti, 1 adet alkol yapımında kullanılan huni, bin 400 adet bandrolsüz makaron, ele geçirdi.

Olayla ilgili şüpheli İ.M., gözaltına alındı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı