Kütahya'da "Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği" kurulacak

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'da, sokak hayvanlarının daha sağlıklı koşullarda yaşamasının sağlanması ve kontrolsüz üremelerin önüne geçilmesi amacıyla Valilik koordinesinde "Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği"nin (KÜSHAYKOB) kurulacağı bildirildi.

Vali Ali Çelik, kurulması planlanan birliğe üye olacak kurum temsilcileriyle gerçekleştirdiği toplantının ardından yaptığı açıklamada, sokak hayvanlarını kısırlaştırma çalışmalarının artırılacağını, ilçelerde hayvan bakımevleri kurulmasına yönelik çalışma başlatılacağını aktardı.

Birlik üyelerinin Kütahya'daki tüm belediyeler ile İl Özel İdaresinden oluşacağını duyuran Çelik, şunları kaydetti:

"Birliğin önceliği sahipsiz sokak hayvanlarının kısırlaştırılması olacak. Yapılacak doğru bir planlama ve iş birliğiyle çalışma başarıya ulaşacaktır. İl Özel İdaresine ait mobil kısırlaştırma aracında 11 ayda 619 sahipsiz sokak hayvanı kısırlaştırıldı. Birliğin kurulmasının ardından da araç sayısı ilk etapta 4'e çıkarılacak. Sahipsiz hayvanların da sahipli hayvanlar gibi yaşamlarının desteklenmesi gerekiyor. Sahipsiz ve yaban hayvanlarıyla ilgili doğal yaşam ortamlarını sağlayacak barınaklar, rehabilitasyon merkezleri ve hayvan hastaneleri kurulmasına yönelik çalışma yapılacak."

AA / Ramazan Doğan - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet