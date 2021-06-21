Kütahya'da sağanak su baskınlarına yol açtı (2)
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Kütahya'da sağanak su baskınlarına yol açtı (2)

Kütahya'da sağanak su baskınlarına yol açtı (2)
Demirören Haber Ajansı / Ercan Kolku - Haberler | Güncel

EMET'TE HASAR TESPİT ÇALIŞMASIKütahya'nın Emet ilçesinde gece yarısı etkili olan sağanak, cadde ve sokaklarda su baskınlarına neden olurken, tarım arazileri de sular altında kaldı.

EMET'TE HASAR TESPİT ÇALIŞMASI

Kütahya'nın Emet ilçesinde gece yarısı etkili olan sağanak, cadde ve sokaklarda su baskınlarına neden olurken, tarım arazileri de sular altında kaldı. Bazı mahallerde yaklaşık 5 saat elektrik kesintisi olurken, ilçeye bir süre içme suyu da verilemedi. Yağışın ardından Emet Belediyesi ekipleri, su baskınlarının yaşandığı cadde ve sokaklarda temizlik çalışması yaptı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, hasar tespit çalışması başlattı.

Ercan KOLKU/EMET (Kütahya),


Kütahya'da sağanak su baskınlarına yol açtı (2)
Kütahya'da sağanak su baskınlarına yol açtı (2)
Kütahya'da sağanak su baskınlarına yol açtı (2)
Kütahya'da sağanak su baskınlarına yol açtı (2)
Kütahya'da sağanak su baskınlarına yol açtı (2)
Kütahya'da sağanak su baskınlarına yol açtı (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ercan Kolku

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