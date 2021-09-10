Kütahya'da sağanak etkili oldu - Haberler
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Kütahya'da sağanak etkili oldu

AA / Muharrem Cin - Haberler | Güncel
Kütahya'da sağanak etkili oldu

Kütahya'da sağanak, 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) su baskınlarına neden oldu.

Kütahya'da sağanak, 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde ( Osb ) su baskınlarına neden oldu.

Akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak nedeniyle Alayunt Mahallesi'nde bulunan OSB'deki caddelerde su birikintileri oluştu.

Bölgedeki bazı fabrikalarda ise su baskınları meydana geldi.

Kütahya Belediyesi ve İl Özel İdaresi ekipleri, sağanağın etkili olduğu alanlarda çalışmalarını sürdürüyor.

Bölgeye giden Kütahya Valisi Ali Çelik, incelemelerde bulunarak, çalışmaları koordine etti.

OSB'deki işletmeciler ve işçilerle görüşerek geçmiş olsun dileğinde bulunan Çelik, yaptığı açıklamada, "Çok şükür can kaybımız yok. İlk belirlemelere göre 4 fabrikada ve kotun düşük olduğu alanlarda taşkın meydana geldi." dedi.

Kütahya'da sağanak etkili oldu

Kütahya'da sağanak etkili oldu

AA / Muharrem Cin - Son Dakika Haberleri
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